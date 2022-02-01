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الحرارة إلى ارتفاع غداً وتحذير من الصقيع والضباب

2022-02-01

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح حول معدلاتها في أغلب المناطق مع تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً صحواً بشكل عام وخلال الليل يحذر من حدوث الصقيع وتشكل الضباب في أغلب المناطق وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط على المنطقة الساحلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

دمشق 14/4
المنطقة الجنوبية 15/5
المرتفعات الجبلية 7/ ناقص 2
المنطقة الوسطى 13/3
المنطقة الساحلية 17/11
المنطقة الشمالية 13/5
منطقة الجزيرة 15/4
المنطقة الشرقية 15/4
منطقة البادية 14/4

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