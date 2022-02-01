ترميم سبع مدارس بريف درعا

درعا-سانا

أنهى فرع الهلال الأحمر العربي السوري ترميم سبع مدارس في ريف درعا طالها التخريب والدمار جراء الإرهاب.

رئيس فرع الهلال الأحمر الدكتور أحمد المسالمة ذكر في تصريح لـ سانا اليوم أن سبع مدارس في مدينتي انخل ونوى تفتح أبوابها من جديد أمام 3500 طالب وطالبة مبيناً أن الأعمال المنجزة تضمنت صيانة المرافق الصحية وتدعيم هياكل الأبنية والدهان وصيانة النوافذ والأبواب وغيرها.

وقال المسالمة إن تقديم الدعم اللازم كان بالتعاون والتنسيق مع منظمتي (تراينجل) و(المجلس الدانماركي للاجئين).

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