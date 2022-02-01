 لافروف: رد واشنطن على أبرز مقترحاتنا بشأن الضمانات الأمنية سلبي

موسكو-سانا

وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الرد الأمريكي على أبرز مقترحات موسكو حول الضمانات الأمنية بـ “السلبي”.

وأوضح لافروف في بيان صحفي بعد انتهاء محادثته الهاتفية مع نظيره الأمريكي أنطوني بلينكين اليوم أن روسيا لن تسمح للولايات المتحدة بالتهرب من الإجابة عن سؤال حول موقفها من الالتزامات التي أخذتها على عاتقها ضمن إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمتعلق بعدم تجزئة الأمن مؤكداً أن هذا الأمر يعتبر مبدأ أساسيا في القانون الدولي ولكن الغربيين يحاولون نسيانه نهائياً وليس تجاهله فقط.

وقال لافروف “طلبنا أن يقوم الجميع بتنفيذ الاتفاقات حول عدم تجزئة الأمن خلال مؤتمرات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وهذا يتطلب تجنب أي خطوات من شأنها تمتين أمن دولة ما على حساب أمن دول أخرى لكن رد الولايات المتحدة والناتو على ذلك كان سلبياً حيث فضل الأمريكيون التركيز على بحث أمور ثانوية مثل عدم نشر الأسلحة الهجومية”.

وأشار لافروف إلى أن بلاده تواصل التنسيق بين إداراتها المعنية لدراسة المقترحات الأمنية الواردة من الولايات المتحدة حول الضمانات الأمنية وسيجري تقديم تقرير إلى الرئيس فلاديمير بوتين حول ذلك.

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