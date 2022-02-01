شابة من السويداء تؤسس مشروعاً متناهي الصغر لتصميم مجسمات الزينة للمناسبات

السويداء-سانا

وفقت الشابة إيناس رضوان من محافظة السويداء بين شغفها بالأعمال اليدوية ودراستها بمعهد الفنون النسوية وتخرجها منه قبل أعوام لتنجح بتأسيس مشروع متناهي الصغر لتصميم مجسمات الزينة للمناسبات.

وروت إيناس خلال حديثها لـ سانا الشبابية كيف جاءت فكرة مشروعها بعد تصميمها مجسم زينة لابن شقيقها الطفل ما شجعها أكثر على العمل ضمن المنزل قبل أكثر من 3 سنوات وإنتاج العديد من التصاميم إلى أن تطور عملها وافتتحت محلاً العام الماضي بعد تمويلها من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية.

أدوات بسيطة تستخدمها إيناس كالمقص والقلم والمواد اللاصقة لتصميم الزينة التي تجمع فيها بين ورق (الإيفا والكورنيش والكرتون) والعديد من المتممات لتسوقها كما ذكرت بشكل مباشر من خلال محلها إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي والمشاركة بالمعارض.

وبينت إيناس 25 عاماً والتي وفرت فرصة عمل معها لإحدى السيدات أنها تحرص على تصميم أشكال مختلفة من الزينة تخدم أغراض المناسبات دون تعارض ذلك مع عملها كمدرسة في أحد مراكز الأنشطة الفنية.

“مشروعي كان حلما وأصبح حقيقة وحققت من خلاله هدفي والاستقلال الاقتصادي” هذا ما ختمت به إيناس حديثها حيث أكدت على ضرورة ألا يتخلى أي إنسان عن هدفه مهما كانت الضغوطات التي يعيشها.

وتطمح إيناس التي اختارت لمشروعها تسمية لافندر إلى توسيع نطاق عملها وافتتاح فرع لها في إحدى الدول العربية.

عمر الطويل

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