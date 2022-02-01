صحيفة أمريكية: أعضاء في الكونغرس استغلوا وباء كورونا لتحقيق أرباح هائلة في أسواق الأسهم

واشنطن-سانا

كشفت صحيفة “ذا اتلانتك” الأمريكية أن أعضاء الكونغرس يستغلون المعلومات السرية التي يحصلون عليها لتحقيق أرباح هائلة في أسواق الأسهم والأوراق المالية بما في ذلك التقارير الأولية حول جائحة كورونا واقتراب تفشي الفيروس في بداياته بالولايات المتحدة.

وأوضحت الصحيفة أن العديد من أعضاء الكونغرس الذين حصلوا على معلومات أولية حول فيروس كورونا واقتراب الجائحة آنذاك من الولايات المتحدة سارعوا أواخر عام 2019 إلى بيع أسهمهم في شركات كبرى قبل أسابيع من انهيار الأسواق بسبب تفشي الفيروس عالميا مشيرة إلى أن المشرعين الأمريكيين تصرفوا بسرعة لحماية مصالحهم قبل الإعلان عن انتشار الفيروس وحققوا أرباحاً في أسواق الأسهم في الوقت الذي خسر فيه ملايين الأمريكيين أموالهم ووظائفهم.

ووفقا لموقع “ماركت ووتش” الأمريكي المختص بتقديم المعلومات المالية وبيانات سوق الأوراق المالي فان مشرعين في الكونغرس حققوا أرباحاً تقدر بنحو 355 مليون دولار عبر شراء وبيع أسهم في شركات مقرها في الولايات المتحدة وغيرها من دول العالم ليتحول الكونغرس إلى منصة وول ستريت للإتجار وتحقيق الأرباح.

ورأت الصحيفة أنه من السخرية بمكان أن الكونغرس الذي يصدر عادة التشريعات والقوانين هو نفسه المسؤول عن إصدار قانون يحظر على أعضائه بموجبه الإتجار بأسواق الأسهم مبينة أنه على الرغم من تصويت الأغلبية في الكونغرس عام 2012 لصالح إنقاذ قانون يعرف باسم “ستاك اكت” الذي يحظر عليهم استغلال المعلومات التي يحصلون عليها من أجل تحقيق أرباح مالية شخصية إلا أن الأمر ما زال حبرا على الورق ولم توجه أي تهمة لأي من أعضاء الكونغرس الذين حققوا أرباحاً من مثل هذه العمليات.

وبينت الصحيفة أن المشرعين في الكونغرس سيجدون حرجا كبيرا في إقرار قانون من شأنه أن يعطل إتجارهم في سوق الأسهم وتحقيقهم الأرباح.

ولا يقتصر استغلال أعضاء الكونغرس ما يحصلون عليه من معلومات سرية على جائحة كورونا فحسب تقرير سابق لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية حقق مشرعون أمريكيون خلال الأزمة المالية عام 2008 أرباحاً كبيرة بسبب المعلومات التي حصلوا عليها خلال لقاءات واجتماعات مع وزير الخزانة الأمريكية آنذاك هانك بولسون.

الجدير بالذكر أن أزمة فيروس كورونا ضاعفت ثروات الأغنياء في العالم مرات عدة حسب تقارير كثيرة أحدثها تقرير لمنظمة اوكسفام الخيرية الدولية الذي كشف أن أغنى عشرة رجال في العالم ضاعفوا ثرواتهم الجماعية بأكثر من الضعف منذ آذار عام 2020.