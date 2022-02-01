العفو الدولية: على المجتمع الدولي التحرك لوقف جرائم (إسرائيل)

القدس المحتلة-سانا

دعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين مشددة على ضرورة عدم اقتصار الردود الدولية على الإدانات.

ووفق وكالة وفا أكدت الأمين العام للمنظمة أنييس كالامار في مؤتمر صحفي عقد في القدس المحتلة لعرض تقرير المنظمة المعنون “نظام الفصل العنصري (أبرتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين” أن هذا النظام قاس ويقوم على الهيمنة حيث تمارس “إسرائيل” نظام الفصل العنصري وترتكب جرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ويجب وضع حد لممارساتها الوحشية.

وقالت كالامار: “ندين جرائم الفصل العنصري المتمثلة بهدم المنازل وعمليات الإخلاء القسري والاستيلاء على الأراضي وأعمال القتل والاعتقالات وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم ونطالب بمساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين”.

وأضافت كالامار: “إسرائيل” لديها سجل في الممارسات العنصرية والإفلات من العقاب ونحن ملتزمون بالعمل مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن الانتهاكات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية وندعوها إلى النظر في جريمة الفصل العنصري ضمن تحقيقاتها.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي بجرائمه في الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال ممارسات التمييز العنصري (الأبرتهايد) والتطهير العرقي والاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل وتهجير أصحابها في محاولة لتنفيذ مخططاته الاستعمارية في ظل صمت مريب من المجتمع الدولي.

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