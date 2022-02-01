فرنسا تعلن إحراز تقدم في محادثات رباعية النورماندي حول أوكرانيا

باريس-سانا

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال تحقيق تقدم إيجابي في محادثات مجموعة (رباعية النورماندي) حول تسوية الأزمة في أوكرانيا.

وقال أتال في حديث لإذاعة (فرانس انفو) اليوم “إن المستشارين السياسيين لقادة دول رباعية النورماندي التي تضم روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا توصلوا خلال الاجتماع الذي عقدوه يوم الأربعاء الماضي في باريس الى تحقيق تقدم إيجابي في المفاوضات حول أوكرانيا”.

وأكد أتال على أن باريس “تريد تجنب وقوع صراع عسكري في أوكرانيا.. ولا يزال ذلك ممكناً في ظل المواقف الحالية”.

يذكر أن قمة عقدت بين قادة ألمانيا وفرنسا وروسيا وأوكرانيا في حزيران 2014 في النورماندي بفرنسا وشكلت آنذاك مجموعة سميت رباعية النورماندي توصلت في الـ 12 من شباط 2015 إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار شرق أوكرانيا وإقامة منطقة عازلة وسحب الأسلحة الثقيلة لتجتمع الرباعية مجدداً الأسبوع الماضي لبحث آخر المستجدات المتعلقة بحدود أوكرانيا.

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