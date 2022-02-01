ميليشيا (قسد) تختطف عشرات المواطنين في الحسكة وريف الرقة

الحسكة-الرقة-سانا

كثفت ميليشيا (قسد) الانفصالية المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي حملات المداهمة وممارسات القمع بحق المواطنين في المناطق التي تحتلها حيث أقدمت صباح اليوم على مداهمة عدة أحياء في مدينة الحسكة ومخيم للنازحين بريف الرقة واختطفت على اثرها العشرات واقتادتهم الى جهة مجهولة.

وقالت مصادر محلية لمراسل سانا في الحسكة إن ميليشيا (قسد) واصلت انتهاكاتها ضد الأهالي في حي غويران حيث منعتهم صباح اليوم من الدخول والخروج من الحي بالتزامن مع حملة مداهمة للمنازل خاصة في الجهة الجنوبية الشرقية بذريعة البحث عن فارين من سجن الثانوية الصناعية.

وأضافت المصادر إن ميليشيا (قسد) اختطفت أيضاً عدداً من الشبان أثناء مداهمة نفذتها في حي خشمان شرق مدينة الحسكة واقتادتهم إلى جهة مجهولة بغرض زجهم في عمليات التجنيد القسري والقتال في صفوفها.

وفي ريف الرقة قالت مصادر محلية لـ سانا إن ميليشيا (قسد) داهمت مخيم المحمودلي في ريف الرقة الغربي بعد إغلاق كل مداخل ومخارج المخيم وأقدمت على اختطاف نحو 40 شخصاً من المقيمين في المخيم بينهم كبار في السن.

وكانت ميليشيا (قسد) أمس جددت انتهاكاتها في أحياء مدينة الحسكة حيث داهمت أحياء غويران والعزيزية والزهور واختطفت عدداً من المدنيين وهدمت عدة مبان بينها منازل وصيدلية.

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