روسيا تنفي إرسالها رداً خطياً على جواب واشنطن بشأن الضمانات الأمنية

موسكو-سانا

نفى نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو ما أعلنته وزارة الخارجية الأميركية بأن روسيا سلمت الولايات المتحدة رداً خطيا على الجواب الخاص بالضمانات الأمنية الذي أرسلته واشنطن في وقت سابق.

وقال غروشكو في تصريح لوكالة سبوتنيك اليوم “هذه التصريحات ليست صحيحة”.

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أعلن في وقت سابق اليوم أن الولايات المتحدة تلقت من روسيا رسالة خطية تتضمن ملاحظات الكرملين على الجواب الخطي الذي سلمته واشنطن إلى موسكو الأسبوع الماضي وضمنته ردها على مطالبه الأمنية واشتراطاته لحل الأزمة الأوكرانية.

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