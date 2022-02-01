كوريا الجنوبية.. للمرة الأولى أكثر من 18 ألف إصابة يومية بكورونا

سيئول-سانا

سجلت كوريا الجنوبية أكثر من 18000 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية وذلك لأول مرة منذ انتشار الوباء في البلاد.

ونقلت وكالة يونهاب عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها قولها في بيان اليوم إنه تم تسجيل 18343 إصابة جديدة بكورونا من بينها 18123 حالة محلية فيما سجلت 17 وفاة جديدة بالفيروس.

وعزت الوكالة هذا الرقم الكبير الى تفشي سلالة “أوميكرون” بشكل ملحوظ خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في كوريا الجنوبية.

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