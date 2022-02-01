الاحتلال يعتدي على المزارعين والصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم اعتداءاتها على المزارعين الفلسطينيين والصيادين في قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه المزارعين الفلسطينيين شرق بيت لاهيا شمال القطاع وخان يونس جنوبه فيما استهدفت بحرية الاحتلال بنيران أسلحتها الرشاشة مراكب الصيادين الفلسطينيين في البحر قبالة منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.

وكانت قوات الاحتلال اعتدت أمس على المزارعين شرق بلدتي القرارة وعبسان الكبيرة ومراكب الصيادين في البحر قبالة رفح جنوب قطاع غزة وذلك في إطار اعتداءاتها اليومية وبظل الحصار الجائر الذي تفرضه على القطاع منذ سنوات.

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