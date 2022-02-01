تسوية بلدة زاكية بريف دمشق تتواصل بانضمام أبناء القرى المحيطة

ريف دمشق-سانا

تواصلت اليوم في بلدة زاكية بريف دمشق الجنوبي عملية تسوية أوضاع المطلوبين المدنيين والعسكريين الفارين من الخدمة والمتخلفين عنها من أبناء البلدة إضافة لأبناء القرى المحيطة وذلك في إطار استكمال اتفاقات التسوية التي طرحتها الدولة.

وذكر مراسل سانا أن الجهات المختصة قامت اليوم بفتح المجال أمام أبناء قرى المقيليبة والطيبة وعين البيضة وعين السودا والزريقية وإركيس والقلعة والديرخبية للانضمام إلى عملية التسوية إلى جانب أبناء بلدة زاكية في المركز الذي فتحته ضمن البلدة.

ودعا عدد من الأشخاص الذين تمت تسوية أوضاعهم كل من غرر به إلى العودة لجادة الصواب والانضمام للتسوية لمتابعة حياتهم ضمن أسرهم ومجتمعهم مؤكدين استعدادهم لأداء واجبهم في مواجهة الحرب الإرهابية على سورية والمساهمة في بناء وإعمار الوطن.