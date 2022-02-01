مقتل وجرح عدد من مرتزقة النظام السعودي في شبوة اليمنية

صنعاء-سانا

استهدفت القوة الصاروخية في الجيش واللجان الشعبية اليمنية غرفة عمليات تابعة لمرتزقة العدوان السعودي في محافظة شبوة ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد كبير منهم.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان له اليوم: “‏تمكنت القوة الصاروخية الليلة الماضية من استهداف غرفة عمليات ميدانية تابعة لمرتزقة العدوان في مديرية عسيلان بصاروخ باليستي” موضحاً أن الصاروخ “أصاب هدفه بدقة”.

وهذه الضربة الباليستية هي الثالثة خلال الأيام الماضية التي تستهدف تجمعات مرتزقة العدوان في شبوة حيث قتل وأصيب عدد كبير منهم الأحد الماضي كما تم تدمير 5 آليات إثر استهداف تجمع كبير لهم بصاروخ باليستي.

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