أحداث جرت في الأول من شباط.. أبرزها التوقيع على ميثاق الوحدة العربية

دمشق-سانا

1662- القرصان الصيني كاوشينجا يستولي على جزيرة تايوان بعد حصار دام 9 أشهر.

1793- فرنسا تعلن الحرب على المملكة المتحدة وهولندا.

1814- أكبر ثورة لبركان مايون بالفلبين تقتل 1200 شخص.

1856- انتهاء حرب القرم بين الدولة العثمانية والإمبراطورية الروسية التي استمرت سنتين ونصف السنة وساندت فرنسا وبريطانيا فيها العثمانيين.

1861- تكساس تنفصل عن الولايات المتحدة الأمريكية إبان الحرب الأهلية الأمريكية.

1865- الرئيس الأمريكي أبراهام لينكولن يوقع على التعديل الثالث عشر لدستور الولايات المتحدة والذي أنهى فيه العبودية.

1877- إيزاك برجس وويليام لونغستريت يحصلان على براءة اختراع أول قارب بخاري في الولايات المتحدة.

1881- إلقاء القبض على أحمد عرابي قائد الثورة العرابية في مصر بعد دخول الانكليز مدينة القاهرة.

1884- نشر أول مجلد من قاموس أكسفورد الإنكليزي.

1893- توماس أديسون ينهي بناء أول استوديو أفلام والمعرف بـ (ذا بلاك ماريا) في ويست أورنج بنيوجيرسي.

1948- تأسيس ماليزيا الاتحادية من اتحاد تسع ممالك كانت خاضعة للاحتلال البريطاني.

1953- فيضانات عارمة في هولندا.

1958- سورية ومصر توقعان على ميثاق الوحدة العربية بين البلدين تحت اسم الجمهورية العربية المتحدة.

1979- روح الله الموسوي الخميني قائد الثورة الإسلامية في إيران يصل إلى العاصمة طهران بعد 15 عاماً قضاها في المنفى.

2003- مكوك الفضاء كولومبيا يتقطع إلى قطع صغيرة عند دخوله المجال الجوي للأرض ويقتل رواد الفضاء السبعة الذين كانوا على متنه.

2012- أعمال شغب في ستاد بورسعيد عقب مباراة كرة القدم بين ناديي المصري والأهلي ما أدى إلى سقوط 73 قتيلاً من صفوف جماهير ألتراس الأهلي إضافة إلى وقوع مئات الجرحى.

2015- منتخب فرنسا يفوز ببطولة العالم لكرة اليد للرجال للمرة الخامسة في تاريخه.

من مواليد هذا اليوم

1659- ياكوب روغيفين مستكشف هولندي.

1905- إميليو سيغري عالم فيزياء إيطالي- أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1959.

1931- بوريس يلتسن رئيس الاتحاد الروسي الأول.

1969- غابرييل باتيستوتا لاعب كرة قدم أرجنتيني.

من وفيات هذا اليوم..

1903- جورج غابرييل ستوكس عالم رياضيات وفيزياء بريطاني.

1958- كلنتون دافيسون عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1937.

2012- فيسوافا شيمبورسكا شاعرة بولندية حاصلة على جائزة نوبل في الأدب عام 1966.

أعياد ومناسبات..

أول أيام فصل الربيع في أيرلندا على التقويم الأيرلندي.

يوم الاتحاد في ماليزيا.

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