نيس يقصي باريس سان جرمان من كأس فرنسا

باريس-سانا

أقصى فريق نيس مضيفه باريس سان جرمان من مسابقة كأس فرنسا بفوزه عليه بركلات الترجيح 6-5 وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي على ملعب بارك دي برانس ليبلغ الدور ربع النهائي.

وكان باريس سان جرمان الطرف الأفضل في مواجهة وصيفه في الدوري المحلي لكن لاعبيه لم يجدوا طريقهم إلى المرمى وسط التكتل الدفاعي لفريق نيس.

وبعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ولأن قوانين المسابقة تقضي باللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة فتصدى حارس نيس مارسيت بولكا المعار من باريس سان جرمان بالذات لكرتي دانيال باريديس وكزافي سيمون في حين أضاع نيس ركلة واحدة فقط سددها أندي ديلور.

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