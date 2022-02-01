31 حالة وفاة و2223 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مصر

القاهرة-سانا

سجلت وزارة الصحة والسكان المصرية 31 حالة وفاة و2223 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور حسام عبد الغفار في بيان أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد وصل لغاية الآن إلى 425911 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 22635 حالة.

وأشار عبدالغفار إلى خروج 1891 متعافياً من الإصابة بفيروس كورونا من المشافي ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 358165 شخصاً حتى اليوم.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية سجلت أمس 38 حالة وفاة و2210 إصابات بفيروس كورونا.

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