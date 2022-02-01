وقفة في جنين للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة ودعماً للأسير أبو حميد

القدس المحتلة-سانا

طالب أهالي الشهداء الفلسطينيين وذوي الأسرى خلال وقفة تضامنية اليوم في جنين كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالضغط على سلطات الاحتلال لتسليم جثامين الشهداء المحتجزة والإفراج الفوري عن الأسرى الذي يعانون ظروفاً صحية صعبة.

ووفقاً لوكالة وفا دعا الفلسطينيون المشاركون في الوقفة التي نظمتها مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية الفلسطينية المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بالتدخل العاجل للإفراج عن الأسرى وخاصة الأسير ناصر أبو حميد الذي يعاني أوضاعاً صحية حرجة جراء سياسة الإهمال الطبي التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين جددت التأكيد اليوم على أن الإهمال الطبي المتعمد الذى تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى في معتقلاتها بشكل ممنهج ومقصود جريمة تنتهك القوانين الدولية.