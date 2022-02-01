أوكرانيا تنتقد سحب بعض الدول الغربية كوادرها الدبلوماسية من أراضيها

كييف-سانا

أعرب أمين مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني أليكسي دانيلوف عن أسف بلاده لقيام بعض الدول الغربية بإجلاء جزء من كوادرها الدبلوماسية في أوكرانيا نافيا أن تكون روسيا تحضر لأي توغل في الأراضي الأوكرانية.

وقال دانيلوف في حديث لوكالة أسوشيتد برس إن هذه الخطوة من قبل بعض الدول الغربية كانت مخيبة للآمال بالنسبة للسلطات الأوكرانية.

وأشار دانيلوف إلى أنه لا تتوافر لديه أي أدلة على تحضير روسيا لتوغل واسع النطاق في أراضي أوكرانيا وقال “لو كانت مثل هذه التحضيرات جارية لتم رصدها فوراً ..لا نلمس أي خطر حالياً”.

وكثفت الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة عمليات تزويد أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة في الوقت الذى تدعى فيه السلطات في كييف والإدارة الأمريكية أن روسيا تحشد قوات كبيرة على حدود أوكرانيا.

وتؤكد روسيا باستمرار عدم وجود أي نية للتدخل في أوكرانيا وأن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض منها تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا إضافة إلى الاستعداد لفرض عقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع حلف شمال الأطلسي “الناتو” اتجاه الشرق الأمر الذى تعارضه موسكو بشدة وتعتبره تهديداً لأمنها القومى.