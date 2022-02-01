127 خرقاً جديد لقوى العدوان السعودي في الحديدة اليمنية

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 127 خرقاً لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت اليمني عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق بالحديدة اليوم قوله إن من بين خروقات العدوان استحداث تحصينات في الجبلية وتحليق لطائرات تجسسية في أجواء الجبلية.

وأشار المصدر إلى أن الخروق تضمنت 38 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 185 قذيفة و84 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

كما أوضح المصدر أن طيران العدوان شن 13 غارة على محافظة مأرب و8 غارات على تعز و5 غارات على محافظة الجوف كما استهدف العدوان السعودي العاصمة صنعاء بعدة غارات.

وكان مواطن يمنى استشهد وأصيب آخر اليوم جراء قصف لمرتزقة النظام السعودي استهدف محافظتي الحديدة وصعدة شمال البلاد.