كوبا تسجل أدنى درجة للحرارة منذ 40 عاماً

هافانا-سانا

سجلت كوبا اليوم أدنى درجات الحرارة في البلاد منذ 40 عاماً حيث هبطت الحرارة إلى ما دون العشر درجات تحت الصفر.

وأفادت صحيفة غرانما الكوبية بأن 33 محطة للأرصاد الجوية في الجزيرة سجلت درجات الحرارة دون العشر درجات و8 محطات أخرى سجلت درجات الحرارة دون الخمس درجات.

ويشير الخبراء إلى أن سبب انخفاض درجة الحرارة في كوبا هو حركة الأجواء من منطقة القطب الشمالي خلال العطلة الأسبوعية الماضية.

ويعتبر ذلك أدنى درجة للحرارة في كوبا منذ عام 1981.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency