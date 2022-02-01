الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يمارس العنصرية بحق الفلسطينيين

القدس المحتلة-سانا

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية استنكارها لممارسات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية بحق الفلسطينيين وإمعانها في انتهاك القوانين الدولية وحقوق الإنسان والقرارات الأممية مجددة دعوتها للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وحمايته ووقف جرائم الاحتلال ومحاسبة مرتكبيها.

وأوضحت الخارجية في بيان لها اليوم نقلته وكالة وفا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ممارسة أبشع أشكال العنصرية والجرائم بحق الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم بانتهاكات ترقى لمستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

ولفتت إلى أن كيان الاحتلال كان ولا يزال قائماً على اغتصاب الأرض والاستيلاء على الحقوق وارتكاب أبشع أشكال التطهير العرقي والتهجير القسري بحق الفلسطينيين وحرمانهم من أبسط حقوقهم الأساسية التي نصت عليها مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره عبر إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.