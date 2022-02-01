استطلاع: معظم الأوروبيين يعارضون إرسال قوات بلدانهم إلى أوكرانيا

لندن-سانا

أظهر استطلاع للرأي نظمته شركة “يو غوف” البريطانية أن سكان معظم الدول الأوروبية الكبرى يعارضون إرسال قوات بلدانهم إلى أوكرانيا.

وحسب الاستطلاع الذي قامت بنشره الشركة على موقعها فإن أكبر نسبة معارضة لإرسال قوات لأوكرانيا تم تسجيلها في ألمانيا حيث يعارض ذلك 52 بالمئة ممن تم استطلاع آرائهم مقابل 23 بالمئة من المؤيدين.

وفي إيطاليا أتت المعارضة لإرسال القوات بنسبة 40 بالمئة مقابل 24 بالمئة بينما سجلت بريطانيا نسبة متقاربة من حيث المعارضة والموافقة لإرسال القوات حيث صوت 32 بالمئة بنعم في حين عارض 30 بالمئة فقط.

وفي السويد عارض 39 بالمئة إرسال قوات مقابل 27 بالمئة موافقين لذلك أما إسبانيا عارض 37 بالمئة مقابل 28 بالمئة من السكان الموافقين وكانت الدنمارك الدولة الوحيدة التي أتت نسبة الموافقة أكثر من المعارضين حيث تم تسجيل 38 بالمئة من الناس التي أيدت إرسال قوات لأوكرانيا مقابل 29 بالمئة معارضين وكذلك الولايات المتحدة حيث بلغت نسبة مؤيدي إرسال القوات 35 بالمئة ومعارضي ذلك 28 بالمئة.