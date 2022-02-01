أكثر من مليوني هكتار مزروعة بالقمح والشعير

دمشق-سانا

تجاوزت نسبة المساحات المزروعة بالقمح والشعير الـ 75 بالمئة من المساحات المقررة حيث تم زراعة أكثر من مليوني هكتار بالقمح والشعير إضافة لزراعة أكثر من 85 ألف هكتار بالمحاصيل البقولية وفق مدير الانتاج النباتي في وزارة الزراعة المهندس أحمد حيدر.

وبين حيدر في تصريح لـ سانا أن المساحة المزروعة بمحصول القمح بلغت حتى الأن “مليون و120 ألف هكتار من إجمالي المساحة المخططة والبالغة “مليون و500” ألف هكتار بنسبة تنفيذ 75 بالمئة منها 533 ألف هكتار مروي و596 ألف هكتار بعل بينما بلغت المساحة المزروعة بمحصول الشعير مليون و50 ألف هكتار بنسبة تنفيذ 76 بالمئة من إجمالي الخطة المقررة البالغة “مليون و400” ألف هكتار.

وذكر حيدر أن إجمالي المساحة المزروعة بالبقوليات الغذائية بلغت 86362 هكتار منها 60270 هكتار عدس و10257 هكتار حمص و13355 هكتار فول حب و2480 هكتار بازيلاء حب لافتاً إلى أن المساحة المنفذة من محصول الشوندر السكري بلغت 2868 هكتار في الغاب وحماة حيث تم توزيع 32989 كغ من بذار الشوندر على الفلاحين المتعاقدين مشيراً إلى أنه تم زراعة 847 هكتار بمحصول البطاطا العروة الربيعية في طرطوس والغاب وحمص.

غصوب عبود