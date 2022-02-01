زاخاروفا تدعو السياسيين الأوكرانيين للنظر بمافعلته واشنطن بالعراق

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن أمريكا تجول عبر العالم بطريقة ساخرة وبائسة مخلفة الموت والفوضى وراءها داعية السياسيين الأوكرانيين للنظر بما فعلته واشنطن في العراق وسورية وليبيا.

ونقل موقع روسيا اليوم عن زاخاروفا قولها في بيان لها: “عندما تستمع كييف إلى السياسيين الأمريكيين فإن ذلك يحصل عبر وسائل الإعلام الأنكلوساكسونية وتستمع لمن يؤدون وظائف مقابل دعمهم” داعية قادة كييف لأن يفهموا أنه حتى لو أرادوا أن يصبحوا شركاء في هذا القبح الفظيع فإن القيمين على المعرض لن يعطوا هذا الدور لهم أيضاً.

وتابعت زاخاروفا “في عنوان الفيلم العالمي الذي سيتم تصويره وفقاً لقواعد هوليوود حول أوكرانيا سيتم استخدام مصطلح الأضرار الجانبية مذكرة بكلمة الجنرال المتقاعد في الجيش الأمريكي وقائد الأركان العامة لدول أوروبا المتحالفة من 1997 إلى 2000 ويسلي كلارك في نادي الكومنولث بكاليفورنيا عام 2007 عندما أشار إلى غزو بلاده للعراق ونيتها الاتجاه إلى سورية ولبنان وليبيا والصومال والسودان وإيران وأكد أن مهمة جيش بلاده هي بدء الحروب وتغيير الحكومات وليس منع النزاعات”.

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