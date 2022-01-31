إصابة رئيس وزراء كندا بفيروس كورونا

أوتاوا-سانا

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم إصابته بفيروس كورونا وسيواصل العمل عن بعد من المنزل.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن ترودو قوله في مؤتمر صحفي متلفز أن أولاده مصابون بالفيروس ومن خلال الاختبار الذي أجراه أتت النتيجة إيجابية وسيزاول عمله من المنزل.

وكان آلاف الأشخاص تظاهروا بالأمس في العاصمة الكندية أوتاوا ضد إلزامية التطعيم وارتداء الأقنعة واجراءات الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا حيث طالب منظمو الاحتجاج بإنهاء إلزامية التطعيم والتخلص من جميع القيود والاجراءات المفروضة ضد فيروس كورونا كما دعا بعضهم إلى الإطاحة برئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

ولدى كندا أعلى معدلات التطعيم في العالم وكان رئيس وزراء مقاطعة كيبيك فرانسوا ليغو اقترح فرض ضرائب على غير الملقحين.

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