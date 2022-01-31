جامعات أمريكية تتلقى تهديدات بوجود قنابل

واشنطن-سانا

تلقت عدة جامعات أمريكية يرتادها عادة طلاب من أصول افريقية تهديدات بوجود قنابل داخلها اليوم.

ونقلت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الامريكية عن مصادر في الجامعات المعنية قولها: “إن الجامعات التي تلقت التهديدات هي الجامعة الجنوبية جامعة (أي أند أم) و(هوارد) و (بيثون كوكمان) و (ألباني) و (بوي) و (ديلاوير) وقد تسببت البلاغات بتعطيل عمليات الحرم الجامعي فيها وقامت الشرطة بفتح تحقيقات.

وقال متحدث باسم إدارة شرطة العاصمة واشنطن لـ (سي إن إن) إنه تم تفتيش جامعة هوارد ولم يتم العثور على أي مواد خطرة فيها فيما قال مصدر من مكتب التحقيقات الفيدرالية : “إن الجامعات الباقية لا تزال تخضع للتحقيق والتفتيش حيث تم إغلاق بعضها وتوجيه تعليمات للموجودين في البعض الآخر بالتزام أماكنهم وعدم التجول”.

وتعد هذه المرة الثانية خلال شهر التي تتلقى فيها جامعات معروفة تاريخياً أنها للأمريكيين من أصول افريقية تهديدات بوجود قنابل الأمر الذي أدى في العديد من الحالات إلى إجلاء الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين ونقلهم إلى أماكن أخرى أثناء إجراء عمليات البحث فيها.

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