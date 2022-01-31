تقديم الخدمات للمؤمنين صحياً لدى السورية للتأمين في عدد من المشافي العسكرية بالمحافظات

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة العامة السورية للتأمين عن توسيع العقد المبرم مع إدارة الخدمات الطبية العسكرية ليشمل تقديم الخدمات لحاملي بطاقة التأمين الصحي للمؤسسة مجاناً ضمن السقوف المالية المحددة عقدياً داخل المشافي العسكرية في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحلب ودير الزور بالإضافة إلى دمشق.

وفي تصريح لمندوب سانا أوضح مدير عام المؤسسة الدكتور نزار زيود أن تقديم الخدمات لحاملي بطاقة المؤسسة في المشافي العسكرية باللاذقية وطرطوس وحمص وحلب ودير الزور يأتي بعدما تم التعاقد سابقاً مع إدارة الخدمات الطبية العسكرية على تقديم الخدمات دون أي نفقات لحاملي بطاقة التأمين للمؤسسة في كل من “مشفى تشرين العسكري ومركز الباسل التخصصي ومركز الروضة التخصصي” بمحافظة دمشق.

وأشار زيود إلى أن الاتفاق مع إدارة الخدمات الطبية العسكرية تضمن أيضاً إعفاء المؤمن لهم صحياً لدى المؤسسة من نسبة التحمل المحددة بـ 15 بالمئة المتوجب عليهم دفعها لدى مراجعتهم من أجل الإجراءات الخارجية لدى المخابر والأطباء والصيدليات ومراكز الأشعة العسكرية مبيناً أنه بات بإمكان المؤمن لهم مراجعة أي من المشافي المذكورة في الاتفاق للحصول على الخدمات مجاناً وضمن السقف المالي المحدد.

ولفت مدير عام المؤسسة إلى أهمية دور كل الأطراف المعنية بالاتفاقية وبداية، الأطباء وشركات إدارة النفقات الطبية المكلفة بتفعيلها بهدف الحصول على الفائدة بحدودها القصوى لحاملي البطاقة والاستفادة من الخبرات النوعية الموجودة بالمشافي العسكرية وعدد الأسرة المتوافرة وغيرها من الأجهزة والمعدات الطبية.

يذكر أنه تمت العام الماضي إعادة هيكلة وثيقة التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري بالدولة وتعديل تغطيات العقد الإداري للتأمين لتصبح تغطية العمليات داخل المشفى بسقف 2 مليون ليرة سنوياً بدلاً من 650 ألف ليرة وخارج المشفى أي لدى الطبيب أو المخبر أو الصيدلية أو مركز الأشعة بسقف 200 ألف ليرة.

وسيم العدوي

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