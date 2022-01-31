تشيلسي يعير أحد نجومه لهادرسفيلد

لندن-سانا

أعلن نادي تشيلسي عن رحيل لاعبه تينو انغورين إلى نادي هادرسفيلد تاون المنافس في دوري الدرجة الأولى الإنكليزي (تشامبيو نشيب).

وأكد البلوز في بيان عبر حسابه الرسمي على تويتر أن انغورين الذي عاد إلى النادي اللندني بعد قطع إعارته مع لوكوموتيف موسكو سينتقل إلى هادرسفيلد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وأشار النادي إلى أن صاحب الـ 20 عاماً خاض ثماني مباريات خلال فترة وجوده في روسيا وسجل هدفه الوحيد للنادي ضد مارسيليا ومع ذلك فقد منعته الإصابة من الظهور مع الفريق.

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