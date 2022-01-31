طيران العدو الإسرائيلي يجدد خرقه الأجواء اللبنانية

بيروت-سانا

جدد طيران العدو الإسرائيلي اليوم خرقة الأجواء والسيادة اللبنانية ونفذ غارات فوق العديد من المناطق اللبنانية.

وجاء في بيان صدر عن مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني “إن طائرتين حربيتين إسرائيليتين خرقتا الأجواء اللبنانية من كفركلا وصولاً حتى ضهر البيدر ثم غادرتا الأجواء من فوق البحر قبالة خلدة”.

ولفت البيان إلى أنه تجري متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وكانت طائرة تجسس إسرائيلية خرقت أمس الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب بينما خرق زورق حربي للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة وأقدم عناصره على إلقاء قنبلة مضيئة فوق المياه المذكورة.

ويواصل العدو الإسرائيلي انتهاكاته لأجواء لبنان وأراضيه ومياهه الإقليمية ضاربا عرض الحائط بكل الأعراف والقوانين الدولية وخاصة القرار 1701.

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