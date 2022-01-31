السورية للبريد تبدأ دفع تعويضات المسرحين بتاريخ 1 كانون الأول

دمشق-سانا

بدأت المؤسسة السورية للبريد تقديم خدمة دفع تعويضات نهاية الخدمة للعسكريين المسرحين بتاريخ 1-12-2021 وذلك عبر مراكزها المعتمدة في المحافظات مع تسهيل إجراءات الاستلام واتخاذ الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

وشهد اليوم الأول ازدحاماً ملحوظاً على مراكز المؤسسة البريدية الـ 80 المعتمدة بجميع المحافظات.

وفي تصريح لـ سانا أكد مدير بريد دمشق رأفت النايف أن المؤسسة بدأت منذ الصباح باستقبال المسرحين للحصول على تعويضاتهم مبيناً أن الإجراءات بسيطة وتقديم الخدمة يتم بمرونة وسهولة مع معالجة أي مشكلة تظهر.

ولفت النايف إلى أن هناك 6 كوات تعمل حالياً من أصل 12 جاهزة في المركز الرئيسي لاستقبال المسرحين مشيراً إلى أن المؤسسة تقوم بإرسال التعويض إلى بعض المسرحين ممن لديهم حالة عجز في منازلهم عبر موظف من البريد.

وأضاف إن العدد التقريبي الإجمالي للعسكريين المسرحين بلغ 5000 بينما بلغ عدد المستفيدين من المسرحين الذين وردت بياناتهم إلى المؤسسة حتى تاريخه 3970 مسرحاً بإجمالي قيمة مالية لقاء هذه التعويضات تجاوزت 11 ملياراً و 996 مليوناً و 525 ألف ليرة سورية كما بلغ عدد المستفيدين الذين تم استلام بياناتهم وتعويضاتهم في فرع بريد دمشق 2100 مستفيد بقيمة إجمالية تجاوزت 6 مليارات و333 مليوناً و 200 ألف ليرة.

وأضاف النايف إن العدد المتوقع للمستفيدين الذين حددوا رغبتهم باستلام تعويضاتهم في مركز بريد دمشق والمكاتب البريدية التابعة له 1500 مستفيد لافتاً إلى أن المؤسسة مستمرة بعملها على مدار الساعة حتى مغادرة آخر مسرح مبيناً أن خدمة دفع التعويضات مستمرة في جميع المحافظات من خلال المراكز الرئيسية والمكاتب البريدية التابعة لها والمعتمدة لأداء الخدمة حيث تم اعتماد 17 مركزاً بريدياً في دمشق.

بدورهم عبر عدد من المسرحين عن ارتياحهم لسير عملية الحصول على مستحقاتهم وتعويضاتهم عن طريق المؤسسة السورية للبريد حيث أشار كل من مصطفى الكردي ومحمود عواتة إلى أنهما حصلا على تعويضاتهما بسرعة موضحين أن تنظيم الدور سهل ذلك دون الانتظار طويلاً مؤكدين عدم وجود أي عوائق.

ولفت محمود دياب وأحمد خانم ومحمد الخطيب إلى أن هذه الخطوة خففت الأعباء عن المسرحين مؤكدين أن الحصول على التعويض من مراكز البريد خطوة جيدة وفرت الوقت والجهد.

ومن مبادرة عسكري متسرح المرخصة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أشار كل من أدهم تسون وماهر درلي أحد المتطوعين إلى أن المبادرة تطوعية من قبل الشباب المسرحين موضحين أن الغاية منها تقديم المساعدة للمسرحين من خلال تقديم المعلومات وتوزيع الكمامات والتعقيم لافتاً إلى أن تمويل المبادرة هو شخصي بالإضافة إلى مساعدة المؤسسة بتنظيم الدور لتفادي الازدحام والانتظار.

نور يوسف

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency