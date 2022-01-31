طقس الغد الحرارة إلى ارتفاع وأجواء باردة ليلاً

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع قليلاً غداً لتقترب من معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي ضعيف في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل أمطار خفيفة ومتفرقة نهاراً وخاصة على المنطقة الساحلية بينما يكون شديد البرودة ليلاً محذرة من حدوث الصقيع وتشكل الضباب في معظم المناطق.

الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة تتحول ليلاً إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..