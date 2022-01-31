بوليانسكي: واشنطن قلقة من غزو روسي مزعوم لأوكرانيا أكثر من أوكرانيا نفسها

موسكو-سانا

أكد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي أن الولايات المتحدة تبدو أكثر قلقاً بشأن أوكرانيا من كييف نفسها.

ونقلت وكالة تاس عن بوليانسكي قوله في حسابه على موقع تويتر “كم هم عميقو التفكير أصدقاؤنا الأمريكيون.. فروسيا ليست قلقة من الهجوم وكذلك أوكرانيا وهناك مزاعم بأننا من نشجعهم على عدم القلق.. وحدهم الأمريكيون يقظون بهذا الشأن”.

وأضاف بوليانسكي ساخراً إنه يبدو أن المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة تعتقد أن مجلس الأمن هو ناد يضم أشخاصاً قلقين وأن الولايات المتحدة هي من تخبرهم بما يجب القلق بشأنه.

وكانت المندوبة الأمريكية ليندا ثوماس غرينفيلد علقت في تصريح بثته شبكة “أي بي سي” الإخبارية على قول الرئيس الأوكراني وفريقه بأن الولايات المتحدة تبالغ بشأن التهديد الروسي المزعوم وقالت إن الروس يشجعون الأوكرانيين على عدم القلق بشأن الهجوم ولكننا نعلم أن الهجوم محتمل.

وفي وقت سابق ذكرت شبكة CNN الإخبارية نقلاً عن مصادر في الإدارة الأمريكية أن توتراً بدأ يتصاعد بين كل من واشنطن وكييف حيث إن الرئيس الأمريكي ومستشاريه أعربوا عن انزعاجهم من أوكرانيا التي تقلل من شأن التهديد الروسي وهم يرون أن الدعم الأمريكي قوبل بالقليل من الشكر من القيادة الأوكرانية.

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