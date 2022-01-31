الخارجية الهندية: العلاقات الهندية السورية مبنية على أسس ثابتة

نيودلهي-سانا

أكد براديب سينغ مدير إدارة آسيا وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الهندية أن العلاقات بين الهند وسورية مبنية على أسس راسخة وثابتة ومواقفهما متطابقة في مختلف المجالات.

وقال سينغ خلال حفل وداع أقامته الخارجية الهندية لسفير سورية في الهند الدكتور رياض عباس بمناسبة انتهاء مهامه: إن السفراء المميزين دائماً ما يتركون أسساً لركائز راسخة في البلدان المضيفة تبنى عليها جسور وقنوات جديدة وتفتح العلاقات بين البلدان إلى مجالات أوسع وهذه هي الحالة السورية الهندية في السنوات الأخيرة.

وعبر سينغ عن ارتياحه لاستمرار التعاون المثمر بين البلدين مؤكداً حرصه على التواصل المستمر بينهما على كل الصعد.

بدوره أكد السفير عباس استمرار التعاون المثمر بين سورية والهند منوهاً بمواقف نيودلهي الثابتة تجاه سورية ودعمها في المحافل الدولية معرباً عن شكر سورية للهند إزاء المساعدات الإنسانية التي تقدمها سواء الدوائية والغذائية والمنح الدراسية وغيرها.

حضر الحفل سونيل كومار نائب مدير إدارة آسيا وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الهندية وعدد من الدبلوماسيين بالوزارة إلى جانب سفراء كل من مصر ولبنان والأردن وفلسطين.

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