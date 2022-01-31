مبابي إلى ريال مدريد الصيف المقبل

مدريد-سانا

توصل نادي ريال مدريد الإسباني إلى اتفاق مع الدولي الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان لضمه في الصيف المقبل.

وأكدت صحيفة بيلد الألمانية أن ريال مدريد توصل لاتفاق نهائي مع مبابي لضم اللاعب مقابل 50 مليون يورو كراتب سنوي مشيرة إلى أن صاحب الـ 23 عاماً يمكنه الآن التفاوض مع أي ناد بعد أن دخل الأشهر الستة الأخيرة من عقده مع الـ (بي اس جي) ورفض التجديد مع النادي العاصمي.

وانضم مبابي لصفوف سان جيرمان عام 2018 ولعب معه 92 مباراة وسجل 84 هدفاً وينتهي عقده في الصيف المقبل وهو ما جعل النادي الإسباني ينتظر حتى نهاية الموسم لضمه دون مقابل.

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