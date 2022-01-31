ميليشيا (قسد) تهدم منازل للمواطنين في الحسكة وتختطف عدداً منهم

الحسكة-سانا

جددت ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي انتهاكاتها في أحياء مدينة الحسكة بذريعة البحث عن فارين من سجن الثانوية الصناعية حيث داهمت أحياء غويران والعزيزية والزهور واختطفت عدداً من المدنيين وهدمت عدة مبان بينها منازل وصيدلية وسط حالة من الخوف في صفوف الأهالي.

وقالت مصادر أهلية لمراسل سانا إن ميليشيات “قسد” داهمت عدداً من المنازل في حيي العزيزية والزهور بعد تطويقها بشكل شبه كامل وفرض حظر كلي على دخول وخروج الأهالي واختطفت عدداً من المدنيين منها بذريعة ملاحقة فارين من سجن الثانوية الصناعية واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وأضافت المصادر إن ميليشيا “قسد” أقدمت أيضاً على هدم أربعة منازل وصيدلية في حي غويران وشنت حملة مداهمات واسعة بذريعة ملاحقة فارين من سجن الثانوية الصناعية خطفت خلالها عدداً من المواطنين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

ولفتت المصادر إلى أن الميليشيا فرضت حالة من الحظر الكلي على أحياء مدينة الحسكة رافقها منع دخول الآليات الأمر الذي أثر سلباً على توافر المواد الغذائية وفقدت أصناف كثيرة من المواد وسط حالة من الاستياء من قبل الأهالي ونزوح الأغلبية منهم ومنعهم من العودة إلى الحي.

إلى ذلك لا يزال قسم كبير من عائلات حيي غويران والزهور في مراكز الإيواء المؤقتة في مركز مدينة الحسكة بسبب منع ميليشيا قسد دخولهم إلى منازلهم الواقعة في الجهة الجنوبية الشرقية من الحي.

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