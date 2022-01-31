من عملية التسوية في دير الزور

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
طهران: كيان الاحتلال الإسرائيلي قائم على الإرهاب والقتل
2022-01-31
مباحثات بين سورية والباراغواي لتعزيز العلاقات الثنائية
2022-01-30
لحود: سورية حمت المنطقة من خطر الإرهاب
2022-01-29
السفير آلا: الحصار والإرهاب والعدوان والاحتلال تتسبب بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سورية
2022-01-28
ما هي أبرز نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة السورية البيلاروسية؟
2022-01-28
روسيا وإيران تجددان مطالبتهما بالانسحاب الفوري للقوات الأجنبية الموجودة بشكل غير قانوني في سورية
2022-01-28
السفير صباغ: ما شهدته الحسكة نتيجة حتمية للنهج العدائي لدول غربية حيال سورية
2022-01-28
محليات
المقداد: زيارة وزير الخارجية العماني مفصلية وتأتي في إطار العمل العربي المشترك
2022-01-31
الشؤون الاجتماعية تواصل تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتمنح 233 ألف بطاقة
2022-01-31
تعرّف على حجم الإنفاق الحكومي على المشافي الجامعية والتعليم بالمدارس
2022-01-31
توزيع مساعدات غذائية وطبية مقدمة من روسيا الاتحادية بريف القامشلي
2022-01-31
المقداد: علاقاتنا مع سلطنة عمان لم تنقطع.. البوسعيدي: سورية ركن أساسي في العمل العربي المشترك
2022-01-31
مركز خدمة المواطن الالكتروني بالخدمة في درعا
2022-01-31
الحرارة أدنى من معدلاتها وتحذيرات من الصقيع والضباب ليلاً
2022-01-31
رياضة
إريكسن ينضم إلى صفوف برنتفورد
2022-01-31
لاعبة الجودو ساندرا عبيد تستعد لبطولات خارجية قادمة
2022-01-31
كندا تتغلب على أمريكا في تصفيات كأس العالم
2022-01-31
تأهل السنغال إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا
2022-01-30
بالدقيقة 100 مصر تحسم تأهلها لنصف نهائي أمم افريقيا
2022-01-30
نادال يتوج بلقبه الـ 21 في بطولات (الغراند سلام)
2022-01-30
اتحاد كرة السلة يتعاقد مع الإسباني خافيير خواريز مدرباً لمنتخب الرجال
2022-01-30
اقتصاد
آلية التصريح الجديدة عن الأجهزة الخلوية تحقق إيرادات إضافية
2022-01-31
أسعار الذهب تنخفض
2022-01-31
تراجع مؤشر الدولار
2022-01-31
زيادة في المساحات المزروعة بالخضار الورقية في اللاذقية
2022-01-31
زراعة 33 ألف هكتار بمحصول العدس في الحسكة
2022-01-31
ارتفاع أسعار النفط صوب أعلى مستوياتها في سبع سنوات
2022-01-31
فرع جديد للمصرف الدولي للتجارة والتمويل في تاون سنتر بدمشق
2022-01-30
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المقداد: زيارة وزير الخارجية العماني مفصلية وتأتي في إطار العمل العربي المشترك
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من عملية التسوية في دير الزور
2022-01-31
تسوية في دير الزور
2022-01-31
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