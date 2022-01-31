المجلس العسكري الحاكم في مالي يطرد السفير الفرنسي

باماكو-سانا

قرر المجلس العسكري الحاكم في مالي اليوم طرد السفير الفرنسي في باماكو جويل ميير على خلفية تصريحات لمسؤولين فرنسيين بشأن الأحداث الأخيرة في مالي.

وجاء في بيان تلاه التلفزيون الرسمي أبلغت حكومة جمهورية مالي الرأي العام المحلي والدولي باستدعاء السفير ميير من قبل وزير الخارجية والتعاون الدولي وإخطاره قرار الحكومة بدعوته لمغادرة الأراضي الوطنية خلال 72 ساعة.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان حذر في حديث لإذاعة (آر تي إل) الجمعة الماضي من أن القوات الفرنسية والأوروبية لا تستطيع البقاء على هذا الوضع في مالي وتدرس طرقاً لتكييف إجراءاتها لمكافحة الإرهابيين في منطقة الساحل.

من جانبها أكدت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي أول أمس أن فرنسا لا تستطيع البقاء في مالي بأي ثمن في ظل الظروف الصعبة المتزايدة لتدخلها العسكري هناك بينما ترغب باماكو في مراجعة العديد من الاتفاقيات الدفاعية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency