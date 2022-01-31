خطيب زادة: محادثات فيينا النووية حققت تقدماً ملحوظاً

طهران-سانا

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة أن المفاوضات حول الاتفاق النووي في فيينا حققت تقدماً ملحوظاً خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

وأوضح خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم أن التقدم شمل المجالات الأربعة وهي إلغاء العقوبات والالتزامات النووية والتحقق من ذلك والضمانات لافتاً إلى أن التقدم كان أسرع في بعض هذه المجالات فيما كان أبطأ في بعضها الآخر بسبب تقاعس الطرف الآخر في المفاوضات وعدم إعطائه الضمانات اللازمة وكذلك عدم إبدائه المبادرة.

وقال خطيب زادة: “إذا استجابت الأطراف الأخرى في محادثات فيينا لحقوق إيران الطبيعية ومطالبها المشروعة فيمكننا التوصل إلى اتفاق دائم ذي مصداقية” مضيفاً “ننتظر إعلان الولايات المتحدة قراراتها السياسية وإبلاغها لمجموعة أربعة زائد واحد”.

ودعا المتحدث الإيراني الولايات المتحدة إلى الاستجابة لمطالب إيران في إطار الاتفاق النووي مؤكداً أن بلاده لا تقبل بأقل من الاتفاق.

ومن المتوقع استكمال الجولة الثامنة من المحادثات بين إيران ومجموعة اربعة زائد واحد خلال الأيام المقبلة في فيينا وذلك بهدف إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

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