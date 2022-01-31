هيئة شؤون الأسرى: الاحتلال يستهتر بحياة الأسرى

القدس المحتلة-سانا

جددت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين التأكيد على أن الإهمال الطبي المتعمد الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى في معتقلاتها بشكل ممنهج ومقصود جريمة تنتهك القوانين الدولية.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا الفلسطينية أن سلطات الاحتلال تستهتر بحياة الأسرى عن طريق المماطلة بتشخيص ما يعانونه من أمراض وتركهم بلا علاج عدا عن ارتكاب الأخطاء الطبية بحقهم .

وبينت الهيئة أن من بين ضحايا الانتهاكات والجريمة الطبية داخل معتقلات الاحتلال الأسير علي حسان القابع حالياً بمعتقل نفحة والذي تعرض لخطأ طبي قبل 8 سنوات حيث كان يعاني من ديسك في الظهر لكن تم إعطاؤه حقنة أفقدته القدرة على الحركة وسببت تلفا في الأعصاب ومنذ ذلك الوقت وحالته تزداد سوءاً وتفاقماً .

ولفتت الهيئة إلى أن الأسير محمود فارس 29 عاماً المعتقل منذ شهر آب 2021 مصاب منذ العام 2017 بسرطان في الغدد الليمفاوية وقد أجريت له عدة عمليات جراحية لاستئصال الأورام وخضع لعدة جلسات علاج كيميائي كان آخرها قبل اعتقاله وهو يعاني حالياً من تدهور في صحته جراء تجاهل سلطات الاحتلال لمرضه .

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