تعرّف على حجم الإنفاق الحكومي على المشافي الجامعية والتعليم بالمدارس

دمشق-سانا

أكد معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد اللطيف هنانو أن الحكومة تقدم دعماً كبيراً للمشافي الجامعية حيث رصدت لها ميزانية بقيمة 178 مليار ليرة مؤكداً أن هذه المشافي لا تزال تقدم خدماتها بشكل مجاني للمواطنين أو تتقاضى أجوراً رمزية.

وفي حوار صحفي بمؤسسة الوحدة بيّن الدكتور هنانو أن عدد المرضى الذين راجعوا المشافي الجامعية خلال العام الماضي بلغ 119 ألف مراجع وعدد العمليات الجراحية الكبرى 93 ألف جراحة منها 235 زراعة كلية.

وأشار الدكتور هنانو إلى رفد المشافي بالكوادر الطبية وترميم النقص الحاصل في بعض الاختصاصات الطبية كاختصاصي التخدير والأشعة.

وفيما يخص الجامعات ذكر هنانو أن قسط الجامعات الحكومية السنوي لا يتجاوز 5500 ليرة والوزارة تتابع باستمرار واقع الجامعات الخاصة وأقساطها.

بدوره معاون وزير التربية الدكتور عبد الحكيم الحماد أشار إلى دعم الدولة لقطاع التربية بإنفاق 175 ملياراً و800 مليون ليرة على مرحلة التعليم الأساسي و169 مليار ليرة على التعليم الثانوي و44 مليار ليرة على التعليم المهني مشيراً إلى أن التكلفة السنوية لكل تلميذ في مرحلة التعليم الأساسي 79 ألف ليرة وفي التعليم الثانوي 158 ألف ليرة وفي التعليم المهني 451 ألف ليرة.

من جانبه أكد معاون وزير الصحة الدكتور أحمد ضميرية أن الوزارة تسعى إلى تقديم الخدمة المثلى للمواطنين عبر مشافيها ومراكزها الصحية حيث قدمت العام الماضي ملايين الخدمات رغم التحديات التي فرضها الاستهداف الإرهابي لمنشآتها وكوادرها والإجراءات الاقتصادية الأحادية الجانب المفروضة على سورية التي أثرت بشكل كبير في القطاع الصحي لجهة تأمين الأدوية وقطع التبديل للأجهزة الطبية مبيناً أن أعمال ترميم المراكز الصحية والمشافي المتضررة مستمرة مع تعويض النقص الحاصل في منظومة الإسعاف أيضاً.

راما رشيدي- مالك عبدو

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