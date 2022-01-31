بيسكوف: حملة واشنطن تؤدي بالفعل إلى الهستيريا في أوكرانيا

موسكو-سانا

انتقد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الحملة التي تقوم بها وسائل الإعلام الأمريكية بشأن ما يحدث في أوكرانيا لافتاً إلى أنها نشرت في الأشهر الأخيرة قدراً كبيراً من المعلومات الكاذبة والاستفزازية بهذا الصدد.

وأوضح بيسكوف في تصريح للصحفيين اليوم في موسكو أن الحملة التي أطلقتها واشنطن تؤدي بالفعل إلى الهستيريا في أوكرانيا داعياً واشنطن وحلفاءها في القارة الأوروبية إلى التخلي عن هذا الخط واتخاذ موقف بناء وهادئ ومتوازن.

من جهة ثانية اعتبر بيسكوف أن التهديدات البريطانية بشأن احتمال مصادرة ممتلكات روسية في بريطانيا تثير القلق ويمكن أن تضر بالمصالح الروسية وكذلك الدولية على حد سواء واصفاً تلك التصريحات بأنها مزعجة للغاية وتقوض جاذبية الاستثمار ومكانة بريطانيا بشكل عام.

وشدد بيسكوف على أن روسيا لن تترك أي عقوبات محتملة تفرضها بريطانيا على روسيا دون رد مؤكداً أن هجوم أي دولة كانت على المصالح الروسية يعني بالطبع اتخاذ إجراءات انتقامية.

وكانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس أعلنت أمس أن بلادها قد تسمح بمصادرة ممتلكات رجال الأعمال الروس المقيمين في بريطانيا وذلك في إطار ما سمته “تشديد العقوبات المفروضة على روسيا” في حال تصعيد حدة التوتر حول أوكرانيا على حد تعبيرها.

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