الخارجية الإيرانية: كيان الاحتلال الإسرائيلي قائم على الإرهاب والقتل

طهران-سانا

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة بشدة اعتداءات كيان الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية مؤكداً أن هذا الكيان قائم على الإرهاب والقتل ويعمل انطلاقاً من ذلك على افتعال الأزمات واستهداف سورية.

وشدد خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم على وقوف بلاده بكل إمكاناتها إلى جانب سورية والشعب السوري وقال “على جميع الدول إدانة هذه الاعتداءات الصهيونية والعمل على إيقافها”.

وكانت وسائط دفاعنا الجوي تصدت فجر اليوم لعدوان إسرائيلي بالصواريخ من اتجاه رياق شرق بيروت واستهدف بعض النقاط فى محيط دمشق وأسقطت بعض هذه الصواريخ.

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