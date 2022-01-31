تراجع أسعار الذهب

لندن – سانا

تراجع سعر الذهب اليوم في طريقه لتسجيل أكبر انخفاض شهري منذ أيلول في حين تتوقع الأسواق رفع سعر الفائدة الأمريكية.

وذكرت رويترز أن سعر الذهب تراجع في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1787.70 دولاراً للأوقية كما تراجعت العقود الامريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1789.20 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 22.36 دولاراً للأوقية في حين ارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1012.99 دولاراً للأوقية.

واستقر سعر البلاديوم على 2377.42 دولاراً للأوقية لكنه في طريقه لتحقيق مكاسب شهرية بنسبة 25 بالمئة في أفضل مستوى له منذ شباط 2008.

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