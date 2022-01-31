دراسة: الحقن بجرعة ثالثة معززة من لقاح مختلف يعزز التأثير الوقائي لكورونا

بكين-سانا

خلصت دراسة صينية إلى أن الحصول على جرعة ثالثة معززة من لقاح مختلف يمكن أن يزيد التأثير الوقائي ضد كورونا.

وقال الباحثون في الدراسة التي نشرتها مجلة نيتشر ميديسين الصينية وأوردتها وكالة شينخوا اليوم إن”البيانات تشير إلى أن الحقن بجرعة ثالثة معززة من لقاح كونفيدسيا عقب التطعيم في البداية بلقاح كورونا فاك يعد آمنا وأكثر فاعلية من الحصول على جرعة ثالثة معززة من ذات النوع من اللقاح”.

وفي الدراسة تم حقن بالغين بلقاح كونفيدسيا وهو لقاح الفيروس الغدي من النوع الخامس القائم على الناقل بعد أن كانوا قد حقنوا بجرعتين من لقاح كورونافاك غير المنشط خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة الماضية.

ويعد عيار المتوسط الهندسي مقياسا رئيسا للمناعة يعكس بشكل كاف استجابة الأجسام المضادة بعد التطعيم.

ووفق الدراسة وصل عيار المتوسط الهندسي للأجسام المضادة المحايدة لفيروس “سارس كوف 2” إلى 4ر197 بعد التطعيم بجرعة ثالثة معززة من لقاح كونفيدسيا بينما بلغ عيار المتوسط الهندسي 6ر33 بعد التطعيم بجرعة ثالثة معززة من لقاح كورونافاك.

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