الاحتلال يجدد اعتداءاته على المزارعين والصيادين في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم اعتداءاتها على المزارعين والصيادين الفلسطينيين جنوب قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص باتجاه المزارعين الفلسطينيين شرق بلدتي القرارة وعبسان الكبيرة جنوب القطاع فيما استهدفت بحرية الاحتلال بنيران أسلحتها الرشاشة مراكب الصيادين الفلسطينيين في البحر قبالة رفح جنوب القطاع.

وتعتدي قوات الاحتلال يومياً على أراضي الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر لحرمانهم من زراعتها كما تتعمد استهداف الصيادين في البحر وملاحقتهم والاستيلاء على مراكبهم لمنعهم من مزاولة مهنة الصيد التي تعد مصدر رزقهم الوحيد في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه على القطاع.

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