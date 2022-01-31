إعادة تأهيل خط إنتاج مخبز مدينة صلخد الآلي بالسويداء

السويداء-سانا

بدأ فرع المؤسسة السورية للمخابز بالسويداء إعادة تأهيل خط الإنتاج الأول لمخبز مدينة صلخد الآلي وذلك بعد تجاوزه العمر الزمني اللازم للعمل.

وذكر مدير فرع المؤسسة السورية للمخابز بالسويداء علاء مهنا في تصريح لمراسل سانا اليوم أن خط الإنتاج كان يتعرض لأعطال كثيرة نتيجة قدمه ما أثر على نوعية الخبز المنتج خلال الفترة الماضية مبينا أن أعمال إعادة التأهيل تتم باشراف ورشة فنية من الإدارة العامة للمؤسسة وتتضمن تركيب بيت نار جديد وإجراء صيانة كاملة للخط من حيث التشكيل والقطاعة وغرف التخمير وذلك وفق النظام الحديث.

وأشار مهنا إلى أنه تم وضع آلية لتغطية النقص الحاصل من مادة الخبز لمدينة صلخد وقرى منطقتها من خلال مخابز القطاع الخاص على أن يستمر خط الإنتاج الثاني بالمخبز بالعمل.

وينتج مخبز صلخد الآلي بالسويداء يومياً نحو 15 طناً من مادة الخبز عبر خطين إنتاجيين ويخدم إضافة لمدينة صلخد العديد من قرى المنطقة.

عمر الطويل

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