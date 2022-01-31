مركز خدمة المواطن الالكتروني بالخدمة في درعا

درعا-سانا

وضعت الشركة السورية للاتصالات اليوم مركز خدمة المواطن الالكتروني في محافظة درعا بالخدمة ضمن مركز هاتف المحطة.

ويقدم المركز خدمات سجل العاملين وثيقة غير موظف والسجل العدلي والسجل المدني بيان الولادة والزواج وقيد فردي إلكترونياً دون الحاجة للحضور إلى المركز.

ووضع أول مركز خدمة مواطن الكتروني في السورية للاتصالات بالخدمة نهاية عام 2020 لتنتشر بعدها المراكز أفقياً في 8 محافظات هي دمشق واللاذقية وطرطوس وحماة وحمص وحلب ودير الزور والقنيطرة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency