31 كانون الثاني 2016- استشهاد أكثر من 50 مواطناً وجرح 110 آخرين جراء ثلاثة تفجيرات إرهابية في منطقة السيدة زينب بريف دمشق

دمشق-سانا

/1876/ الولايات المتحدة تأمر كل الهنود الحمر بالانتقال إلى المحميات.

/1915/ ألمانيا تستعمل الغاز السام ضد الروس في الحرب العالمية الأولى.

/1946/ إعلان الدستور اليوغوسلافي الذي يضم ست جمهوريات هي صربيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود ومقدونيا وسلوفينيا.

/1950/ الرئيس الأمريكي هاري ترومان يعلن تأييد تطوير القنبلة الهيدروجينية.

/1953/السلطات الفرنسية تعتقل الحبيب بورقيبة.

/1953/الفيضانات تغرق 1800 شخص في هولندا.

/1958/ إطلاق القمر الصناعي إكسبلورر1 أول الأقمار الصناعية للولايات المتحدة.

/1996/ هجوم انتحاري في العاصمة السريلانكية كولمبو تعرض له البنك المركزي السريلانكي عندما اصطدمت سيارة محملة بالمتفجرات بمبناه الواقع في قلب حي المال بالعاصمة.

/2009/ البرلمان الصومالي ينتخب رئيس اتحاد المحاكم الإسلامية شريف شيخ أحمد رئيساً للصومال.

/2010/المنتخب المصري يفوز بكأس الأمم الأفريقية للمرة الثالثة على التوالي والسابعة في تاريخه وذلك في البطولة التي أقيمت في أنغولا.

/2015/ انتخاب سيرجيو ماتاريلا رئيسا لإيطاليا.

/2016/ استشهاد أكثر من 50 مواطناً وجرح 110 آخرين جراء ثلاثة تفجيرات إرهابية في منطقة السيدة زينب بريف دمشق .

/2020/ المملكة المتحدة تنسحب من الاتحاد الأوروبي بعد عضوية دامت 47 عاماً لتدخل فترة انتقالية من 11 شهراً.

/2020/ منظمة الصحة العالمية تعلن أن فيروس كورونا أصبح يمثل حالة طوارئ صحية عالمية وذلك مع ظهور حالات إصابة في دول أخرى غير الصين.

من مواليد هذا اليوم..

/1868/ تيودور ريتشاردس عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام /1914/.

/1884/ تيودور هويس رئيس ألمانيا الغربية.

/1902/ أولفا ميرال دبلوماسية سويدية حاصلة على جائزة نوبل للسلام عام /1982/.

/1929/ ردولف موسباور عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام /1961/.

/1935/ كنزابورو أوي أديب ياباني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام /1994/.

/1958/ مأمون الفرخ ممثل ومخرج سوري.

من وفيات هذا اليوم..

/1580/ الملك هنريك ملك البرتغال.

/1933/ جون غلزورثي أديب إنكليزي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام /1932/.

/1973/ ركنر فرش اقتصادي نرويجي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1969/.

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