38 حالة وفاة و2210 إصابات جديدة بفيروس كورونا في مصر

القاهرة-سانا

سجلت وزارة الصحة والسكان المصرية 38 حالة وفاة و2210 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور حسام عبد الغفار في بيان أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد وصل لغاية الآن إلى 423688 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 22604 حالات.

وأشار عبدالغفار إلى خروج 1974 متعافياً من الإصابة بفيروس كورونا من المشافي ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 356274 شخصا حتى اليوم.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية سجلت أمس 44 حالة وفاة و2018 إصابة بفيروس كورونا.