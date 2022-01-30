سياسي ألماني: تسليح أوكرانيا يفتح علينا باباً قد لا نتمكن من إغلاقه

برلين-سانا

جدد الرئيس المشارك للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني لارس كلينغبايل رفض حزبه توريد أسلحة ألمانية إلى أوكرانيا في ظل الأزمة الحالية مشدداً على ضرورة الحوار الدبلوماسي مع روسيا.

وقال كلينغبايل في مقابلة مع قناة زد دي اف الألمانية إن “تزويد أوكرانيا بالسلاح سيمثل إشارة خاطئة تماماً” مشيراً إلى أن “هذه الخطوة ستؤدي إلى فتح باب ربما لن نتمكن من إغلاقه”.

وشدد كلينغبايل على ضرورة إجراء محادثات دبلوماسية مع الجانب الروسي حول كيفية تجنب الحرب في قلب أوروبا.

وبشأن طلب إستونيا الحصول على تصريح من الحكومة الألمانية لتوريد مدافع هاوتزر إلى أوكرانيا قال كلينغبايل “لا أؤيد توريد أسلحة إلى مناطق الأزمات بغض النظر عن البلد الذي تأتي منه”.